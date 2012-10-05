Красноярск стал одним из самых благоустроенных поселений России

Красноярск получил диплом третьей степени по итогам Всероссийского конкурса «Самое благоустроенное поселение России» по итогам 2015 года, сообщили в пресс-службе городской администрации.

14 апреля в Совете Федерации состоялось заседание Совета по местному самоуправлению, на котором обсудили благоустройство населенных пунктов и вручили дипломы победителям конкурса.

Особое внимание уделили взаимодействию с гражданским сообществом при благоустройстве, общественному контролю, обмену опытом между городами в части обустройства комфортной среды. Участники заседания обсудили необходимость методических рекомендаций для благоустройства поселений и городских округов. Также было акцентировано внимание на организации системной работы по обучению и повышению квалификации специалистов, занимающихся благоустройством, и ряде других вопросов.

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После дискуссии состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России», проводившегося Минстроем России.

В рамках селекторного совещания, 17 апреля, глава Красноярска Эдхам Акбулатов подчеркнул:

«Третье место во Всероссийском конкурсе „Самое благоустроенное поселение России“ по итогам 2015 года — это общая заслуга всех горожан, всех красноярцев. Мы вместе смогли реализовать целый ряд проектов по благоустройству, повышению комфорта, преображению городской среды в целом. И работа в этом направлении будет продолжаться».

Добавим, что по поручению мэра диплом, подписанный председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, будет представлен всем горожанам.