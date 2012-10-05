Катки и фонтаны: преображение красноярской набережной обсудили с архитекторами

Дизайн-проект и концепцию развития левобережной набережной Красноярска обсудили накануне с участием архитектурного и бизнес-сообщества, депутатов и неравнодушных жителей.

Напомним, в 2017 году набережной благоустроят по федеральному проекту «Формирование современной городской среды». По задумке, две трети от полученного субъектом РФ бюджета должно идти на благоустройство дворов, а одна треть — на облагораживание общественных пространств. По итогам опросов красноярцы выбрали в качестве первоочередной для благоустройства левобережную набережную.

Всего же в рамках проекта «Формирование современной городской среды» из федерального бюджета выделено 20 миллиардов рублей. Красноярскому краю выделяется около 500 миллионов. 312 миллионов будут потрачены на благоустройство дворов и 156 млн — на благоустройство набережной. Эта сумма должна быть реализована до 31 октября 2017 года.

«Все солидарны во мнении, что набережная должна стать для красноярцев единым местом отдыха, комфорта, свободной от парковок, некорректных общественных пунктов питания, которые мы наблюдаем. Особенно горожане акцентируют внимание на возрождении речного транспорта на Енисее», — отметил директор муниципального «Центра спортивных клубов» Александр Митрошкин. Что касается ограниченных сроков исполнения проекта, он отметил, что уже прописан четкий план: «При условии, если ему следовать, то я верю, что мы можем все успеть».

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Архитектор и член Общественной палаты города Антон Шаталов рассказал, что основной идеей проекта является преобразование левобережной набережной в городской линейный парк — пешеходную зону с элементами озеленения и ландшафтного дизайна.

На вопрос о том, как будет набережная эксплуатироваться зимой, Шаталов рассказал, что по предварительному плану для зимнего отдыха планируется установить 2 катка, а также поделился другой смелой задумкой:

«Есть у нас одна шальная идея. В Москве она очень хорошо работает. Это создание лыжной трассы в зимнее время, которая могла бы заменить велотрассу, которая работает в летнее время».

Участников интересовала доступность набережной, особенно для маломобильных граждан, обеспечение ее стационарными туалетами, взаимодействие с другими собственниками и арендаторами по соблюдению единого стиля. Отдельно поднимались вопросы ландшафтного дизайна с автополивом для деревьев, а депутат ЗС Павел Ростовцев предложил при благоустройстве обратить внимание на саму реку, украсив её подсветкой, либо каскадом фонтанов.

Главный архитектор СФУ, член союза архитекторов России Ирина Крылова призвала сохранить панорамы города и вид на Енисей.

«Нужно ставить приоритеты не на архитектурные сооружения, а на ландшафт и рекреационные связи», — подчеркнула она.

Депутат Горсовета, куратор проекта Виталий Дроздов добавил: «Перед проектировщиками стоит задача сделать набережную единым пространством. Кроме того, набережная должна быть доступна, и на ней должно быть интересно всем возрастам и группам населения. При её благоустройстве обязательно должен быть обеспечен доступ к воде. Визуальный контакт с Енисеем просто необходим, чтобы можно было подойти к берегу, полюбоваться на реку».

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Напомним, что 7 апреля общественная комиссия по развитию городской среды рассмотрела итоги опросов по общественным пространствам и включила в программу формирования комфортной среды левобережную набережную Енисея. В течение всей недели проходили общественные обсуждения дизайн-проекта левобережной набережной. Представители администрации встречались с молодыми дизайнерами и архитекторами, ветеранами, представителями сферы культуры, а также активными горожанами.

Заключительное обсуждение дизайн-проекта левобережной набережной состоится 15 апреля со школьниками в детском доме-лицее Совмена.