Красноярская магистраль продлила скидки на проезд в плацкарте

На Красноярской магистрали продлевается действие акции на проезд в плацкартных вагонах со скидками до 40 %. Акция действует в поездах внутригосударственного сообщения отправлением с 27 апреля по 4 мая и с 15 по 24 мая, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Для верхних полок плацкартных вагонов с нумерацией мест №№ 34-54 при покупке билетов действует скидка 40 %. Для верхних мест №№ 2-32 скидка составляет 20 % при покупке билетов не позднее, чем за 7 суток до даты отправления поезда.

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Специальный тариф не суммируется со скидками, применяемыми при оформлении проездных документов организованным группам пассажиров и организованным группам детей, а также при оформлении проездных документов по детскому тарифу.

Подробную информацию обо всех действующих специальных тарифах можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Напомним, ранее АО «ФПК» объявило о предоставлении скидки до 40 % на покупку билетов в плацкартные вагоны поездов внутригосударственного сообщения на период с 15 марта по 26 апреля.