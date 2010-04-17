«Знак ГОСТ нужно заслужить»: продукты хотят проверять без предупреждения

Росстандарт планирует внезапные проверки продуктов со знаком качества, сообщили 17 апреля в пресс-службе государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае.

После многолетнего перерыва органы Росстандарта планируют проверять качество товаров в магазинах, которые имеют маркировку о соответствии ГОСТам. Анонсировал нововведения в «Российской газете» глава Росстандарта Алексей Абрамов. Он пояснил, что всех производителей, которые хотят ставить знак ГОСТ на свою продукцию, обяжут подписать согласие на внезапные проверки в лабораториях Национальной системы сертификации.

Причем взять продукт представители Росстандарта смогут в любой момент — в магазине, на складе или же прямо с конвейера.

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«Компании, которые не согласятся на такие жесткие условия, должны будут знак ГОСТ с упаковки убрать как ненадлежащую рекламу. Росстандарт также проведет „расчистку“ добровольных систем сертификации. Сейчас их 1,3 тысячи, но это число сократится как минимум вдвое», — отметили пресс-службе.

Такие проверки, по мнению главы Росстандарта, будут гарантировать качество товара в течение всего периода его оборота на рынке.