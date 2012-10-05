>
>
«Звезды утра»: красноярцы опоздали на работу из-за ДТП с маршруткой (видео)
Новости
/
Происшествия
,
В Красноярском крае

«Звезды утра»: красноярцы опоздали на работу из-за ДТП с маршруткой (видео)

17 апреля 16:43
9

Из-за аварии на перекрестке в центре города красноярцы опоздали на работу, сообщили 17 апреля очевидцы происшествия.

Авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Вейнбаума и Ленина — автобус маршрута № 68 протаранил автомобиль Mazda. На фотографиях видно, что легковой автомобиль получил сильный удар справа, отчего у него деформировались как передние, так и задние двери. Очевидцы сообщили, что он отлетел в сторону пешеходов, которые стояли на тротуаре и ждали разрешающего сигнала светофора.

«Вот они „звезды утра“ из-за которых весь центр встал и на работы народ поопаздывал. Если каждый будет уважать не только себя на дороге, аварий меньше будет!» — призвали очевидцы.

Источник: vk.com/kraschp
Источник: vk.com/kraschp
Источник: vk.com/kraschp
Источник: google.com/maps

На видео, появившемся в социальных сетях позднее, видно, что нарушителями оказались оба участника ДТП — автобус поворачивал не с того ряда, а легковой автомобиль пытался проехать прямо в ряду, который предназначен для поворота налево.

ДТП на ул. Ленина - Вейнбаума

Видео: vk.com/kraschp

По данным ГИБДД в происшествии никто не пострадал.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать