«Звезды утра»: красноярцы опоздали на работу из-за ДТП с маршруткой (видео)

Из-за аварии на перекрестке в центре города красноярцы опоздали на работу, сообщили 17 апреля очевидцы происшествия.

Авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Вейнбаума и Ленина — автобус маршрута № 68 протаранил автомобиль Mazda. На фотографиях видно, что легковой автомобиль получил сильный удар справа, отчего у него деформировались как передние, так и задние двери. Очевидцы сообщили, что он отлетел в сторону пешеходов, которые стояли на тротуаре и ждали разрешающего сигнала светофора.

«Вот они „звезды утра“ из-за которых весь центр встал и на работы народ поопаздывал. Если каждый будет уважать не только себя на дороге, аварий меньше будет!» — призвали очевидцы.

На видео, появившемся в социальных сетях позднее, видно, что нарушителями оказались оба участника ДТП — автобус поворачивал не с того ряда, а легковой автомобиль пытался проехать прямо в ряду, который предназначен для поворота налево.

По данным ГИБДД в происшествии никто не пострадал.