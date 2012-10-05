В Красноярском крае засеяли первые гектары зерновых

На юге Красноярского края стартовала посевная кампания, сообщил министр сельского хозяйства региона Леонид Шорохов.

Аграрии Шушенского района приступили к весенне-полевым работам, проведя яровой сев на площади 800 га. В Минсельхозе края отмечают, что в этом году погода позволяет приблизить сроки начала посевной кампании.

«Оптимальные агротехнические сроки массового сева пшеницы приходятся на первую декаду мая. Я призываю всех выдерживать эти сроки для получения наилучших результатов», — подчеркнул Леонид Шорохов.

Министр напомнил также, что в этом году предполагается провести яровой сев зерновых на площади 1053 тыс. га, что на 23 тыс. га больше, чем в прошлом году. Площадь кормовых культур составит 350,6 тыс. га, или 24 % от общей (в 2016 году — 369,8 тыс. га, или 25 %). Площадь картофеля — 6,6 тыс. га, овощей — 1,4 тыс. га, что на уровне прошлого года.

«В текущем году расширен перечень обрабатываемых культур (соя, подсолнечник, люпин), а также ассортимент закупаемых гербицидов для их последующей безвозмездной передачи субъектам АПК. Планируется протравить порядка 80 % семян и обработать не менее 90 % площадей зерновых и зернобобовых культур. Выдача препаратов уже начата. На сегодня протравлено 4 тыс. тонн семян (в прошлом году 0,9 тыс. тонн). Хозяйства полностью обеспечены семенами краевого производства. Ведется работа по доведению их до посевных кондиций», — сообщил Шорохов.

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На 17 апреля под будущий урожай завезено 37,4 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений или 77,5 % от потребности, что несколько выше прошлогоднего уровня (32,1 тыс. тонн действующего вещества). Прибивка влаги проведена на площади 31,6 тыс. га. В прошлом году на эту дату — 12,9 тыс. га. Готовность всех видов техники составляет более 90 %.

Напомним, финансирование мероприятий, направленных на развитие растениеводства, за счет средств краевого и федерального бюджетов в 2017 году, составит 1 млрд 140,8 млн рублей, в том числе 677,3 млн рублей за счет средств краевого бюджета и 463,5 млн рублей за счет средств федерального бюджета. На сегодня субъектам АПК перечислено 331,4 млн рублей. Министр также акцентировал внимание на том, что местным аграриям необходимо нарастить объемы в растениеводстве.

«Мы 13 лет подряд являемся лидерами СФО по урожайности зерновых, но вместе с тем более половины наших хозяйств получают урожайность ниже среднекраевой, а значит, имеют низкую конкурентоспособность. Для повышения эффективности производства в этом году всем хозяйствам необходимо строго придерживаться принципов зональной системы земледелия на ландшафтной основе, разработанной минсельхозом в сотрудничестве с краевыми учеными», — завершил Шорохов.