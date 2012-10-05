«Вокруг света за 80 дней»: красноярцев позвали на «Библионочь» в Юдинку

21 апреля в Красноярске, в музее-усадьбе Г. В. Юдина (Мелькомбинатская, 2/1), в рамках всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь» пройдут мероприятия, посвященные книгам и путешествиям.

Тема «Библионочи» в Юдинке — «На (ино)странных берегах». По словам организаторов, это название выбрано не случайно:

«Российская империя, Франция, Италия, Ближний Восток, Палестина, Швейцария — Геннадий Юдин много путешествовал по миру, пополняя свои сибирские коллекции не только книгами, но и гравюрами, театральными афишами и билетами, документами. Один из самых внушительных „дорожных“ экспонатов библиофила в музее-усадьбе — огромный дорожный сундук».

Одно из основных мероприятий в Юдинке — квест «Вокруг света за 80 дней». В его основе — популярный приключенческий роман французского писателя Жюля Верна, рассказывающий о путешествии эксцентричного англичанина Филеаса Фогга и его слуги Жана Паспарту вокруг света.

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«Этот квест — его также можно назвать „По музею за 80 минут“ — культурный портал, который с помощью книг позволит перенестись в историю, быт, повседневность и даже кухню разных эпох и стран, а также узнать, как люди путешествовали раньше. Гостей Библионочи в Юдинке ждут как простые игровые задания, так и настоящие головоломки», — рассказали организаторы «Библионочи».

Другая тематическая площадка Библионочи в Юдинке — лекторий «Другие берега». Это три встречи с красноярскими путешественниками, которые расскажут о своём опыте перемещений по миру и родной стране и поделятся лайфхаками о том, как можно путешествовать интересно и бюджетно.

Фотограф и путешественник Ирина Брестер расскажет о своих «горных» путешествиях в Грузии и Непале и о том, как экономить в поездке. Диана Серебренникова, автор и куратор проекта «Уголки Сибири», поделится советами, куда можно отправиться в Сибири поздней весной и летом. Третий лектор — путешественник, альпинист и дельтапланерист Иван Лужецкий. Он расскажет о том, как год жил в Сенегале в Западной Африке, где работал учителем в местной школе.

Кроме главного квеста и лектория, команда музея-усадьбы Г.В. Юдина приготовила книжный квест «Ищу попутчика», участники которого получат подарки — карманные книги, которые можно взять в дорогу, а магазин «Бакен» откроет свою книжную лавку с современными книгами о путешествиях — от сборника лучших статей National Geographic «Открывая миры» до «Троп песен» Брюса Чатвина. Гостей также ждут фотозона, настольные игры и угощения в «Чайном домике» музея.

«Библионочь» в Юдинке пройдет 21 апреля с 18:30 до 22:00. Билеты можно приобрести на месте перед началом мероприятия.