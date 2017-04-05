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Колыбель вождя: как в Красноярске строили музей Ленина

Колыбель вождя: как в Красноярске строили музей Ленина

Интернет-газета Newslab.ru
05.04.2017
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В.И. Ленин среди крестьян села Шушенского. Художник В. Басов.

Как известно, Красноярский край хорошо отметился в биографии вождя революции: в Шушенском Ленин прожил целых три года, а по пути в ссылку и обратно успел погостить и побывать во многих местах Красноярска, о чем в советские годы напоминали не только мемориальные доски, но и немалое количество музеев. Так, в городе действовали мемориальный музей В. И. Ленина (в усадьбе Юдина, где он работал в библиотеке), дом-музей В. И. Ленина (на ул. Марковского, где он квартировал), музей-конспиративная квартира Красноярской организации РСДРП (тоже на ул. Марковского), квартира-музей Красикова (на ул. Ленина, где вождь встречался с местным революционным сообществом) и пароход-музей «Святитель Николай» (на котором Ленин плыл в Минусинск).

В 1979 году для кураторства «темы Ленина» в Красноярске решили строить филиал Центрального (московского) музея Владимира Ленина, 13-й по счету в СССР и единственный за Уралом. В ноябре 1982 года на Стрелке, откуда когда-то отправлялся пароход, был заложен первый камень будущего музея. 

Над концепцией облика и оформления музея работали красноярский архитектор Арэг Демирханов и его ленинградские коллеги Александр Бакусов, Владимир Коротков и Владимир Ривин. Бакусов, в частности, отмечал, что в Красноярске едва ли не впервые был применен смелый по тем временам метод проектирования, когда внешняя форма здания следует за динамикой внутреннего пространства, а не наоборот.

Первое фото со стройплощадки. 1983 год.
Начальный этап строительства, 1983 год.
Строительство здания, 1984 год.
Монтажные работы в аванзале, 1986 год.
Фойе будущего музея на этапе строительства.
Скульптурная группа на платформе «Ленин и соратники», 1986-1987 годы.
Группа проектировщиков и строителей музея, 1986 год.

Через пять лет, 17 апреля 1987 года, музей был торжественно открыт. Экспозиция знакомила зрителей с биографией Ленина и его «предшественников, подготовивших почву развития социал-демократического движения в России», а также с краткой историей СССР «с вкраплением сибирского материала».

В оформлении залов были использованы новаторские для своего времени технические и дизайнерские приемы, что не могло не впечатлить красноярцев.

«В первое время после открытия в книге отзывов было много записей о впечатляюще монументальной архитектуре здания, о чудесах демонстрационной техники — полиэкране, светящейся подвижной карте и так далее», — рассказывал журнал «Советский музей» в 1988 году.

Завершение строительства музея, 1986 год.
Музей накануне открытия, апрель 1987 года.
Открытие музея, 17 апреля 1987 года.
Церемония перерезания ленточки. Справа с ножницами первый секретарь крайкома Павел Федирко.
Строители передают директору Серафиму Становкину символический ключ от музея.
До 1990 года в музее торжественно принимали детей в пионеры.
В кабинете директора музея, апрель 1987 года.

Но уже в январе 1990 года, даже не дождавшись окончательного падения официальной идеологии, красноярский музей избавился от имени Ленина в названии, став Музеем политической истории. В поворотном 1991 году он переименовался в Красноярский культурно-исторический музейный комплекс. И в 2015 году музей получил своё последнее имя — «Площадь Мира».

В 1997 году в музей привозили картину Василия Сурикова «Взятие снежного городка».
Открытие выставки одной картины «Взятие снежного городка», 27 декабря 1997 года.
В 1996 году автомобиль для экспозиции «Наша победа» в Синих залах музея затаскивали вручную.
В 1988 году была выпущена почтовая марка с изображением красноярского музея.

О революционной истории сейчас здесь напоминают только Красные залы, повествующие о подготовке и проведении Октябрьской революции 1917 года и первых шагах Советской власти. Капитально реконструировать музей снаружи и внутри обещают к 2019 году.

Екатерина Семьина специально для интернет-газеты Newslab.ru

Фотографии предоставлены Красноярским музейным комплексом «Площадь мира»

Демирханов Арэг Саркисович
Демирханов Арэг Саркисович
Заслуженный архитектор России

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