Колыбель вождя: как в Красноярске строили музей Ленина

Весной 1987 года в Красноярске открылся филиал Центрального музея Владимира Ленина — впоследствии горожане его стали называть просто КИЦ. В этом году он отмечает 30-летие. За эти годы он стал настоящим «местом силы» Красноярска — в нём проходили биеннале, выставки, перформансы, фестивали, «музейные ночи», даже открылся «Ньютон-парк». Мы нашли уникальные архивные фото и видео о том, как проектировали и строили музей.

Как известно, Красноярский край хорошо отметился в биографии вождя революции: в Шушенском Ленин прожил целых три года, а по пути в ссылку и обратно успел погостить и побывать во многих местах Красноярска, о чем в советские годы напоминали не только мемориальные доски, но и немалое количество музеев. Так, в городе действовали мемориальный музей В. И. Ленина (в усадьбе Юдина, где он работал в библиотеке), дом-музей В. И. Ленина (на ул. Марковского, где он квартировал), музей-конспиративная квартира Красноярской организации РСДРП (тоже на ул. Марковского), квартира-музей Красикова (на ул. Ленина, где вождь встречался с местным революционным сообществом) и пароход-музей «Святитель Николай» (на котором Ленин плыл в Минусинск).

В 1979 году для кураторства «темы Ленина» в Красноярске решили строить филиал Центрального (московского) музея Владимира Ленина, 13-й по счету в СССР и единственный за Уралом. В ноябре 1982 года на Стрелке, откуда когда-то отправлялся пароход, был заложен первый камень будущего музея.

Над концепцией облика и оформления музея работали красноярский архитектор Арэг Демирханов и его ленинградские коллеги Александр Бакусов, Владимир Коротков и Владимир Ривин. Бакусов, в частности, отмечал, что в Красноярске едва ли не впервые был применен смелый по тем временам метод проектирования, когда внешняя форма здания следует за динамикой внутреннего пространства, а не наоборот.

Через пять лет, 17 апреля 1987 года, музей был торжественно открыт. Экспозиция знакомила зрителей с биографией Ленина и его «предшественников, подготовивших почву развития социал-демократического движения в России», а также с краткой историей СССР «с вкраплением сибирского материала».

В оформлении залов были использованы новаторские для своего времени технические и дизайнерские приемы, что не могло не впечатлить красноярцев.

«В первое время после открытия в книге отзывов было много записей о впечатляюще монументальной архитектуре здания, о чудесах демонстрационной техники — полиэкране, светящейся подвижной карте и так далее», — рассказывал журнал «Советский музей» в 1988 году.

Но уже в январе 1990 года, даже не дождавшись окончательного падения официальной идеологии, красноярский музей избавился от имени Ленина в названии, став Музеем политической истории. В поворотном 1991 году он переименовался в Красноярский культурно-исторический музейный комплекс. И в 2015 году музей получил своё последнее имя — «Площадь Мира».

О революционной истории сейчас здесь напоминают только Красные залы, повествующие о подготовке и проведении Октябрьской революции 1917 года и первых шагах Советской власти. Капитально реконструировать музей снаружи и внутри обещают к 2019 году.

Екатерина Семьина специально для интернет-газеты Newslab.ru

Фотографии предоставлены Красноярским музейным комплексом «Площадь мира»