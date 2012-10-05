Красноярка вошла в топ-10 самых красивых девушек страны (видео)

19-летняя Анастасия Якушева, которая представляла Красноярский край на национальном конкурсе «Мисс Россия 2017», вошла в топ-10 самых красивых девушек страны, но осталась без титулов на конкурсе. Напомним, девушка, которая увлекается боксом, являлась одной из 50 конкурсанток и участвовала в голосовании на официальном сайте конкурса, финал которого состоялся 15 апреля в Москве.

Из общего количества участниц сначала выбрали топ-20, а затем — топ-10 самых красивых девушек России, в число которых, со слов красноярки, она и вошла. На сцене ей задали вопрос: «Если бы вам предложил дать название новому химическому элементу, как бы его назвали?». Анастасия Якушева ответила: «Наверное, я бы назвала это камень Мисс Россия — 2017».

Отметим, другая сибирячка — Лидия Молодцова из Новосибирска — получила приз зрительских симпатий на конкурсе «Мисс Россия-2017».

Анастасия Якушева в центре

Абсолютной победительницей стала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области, которая, по данным СМИ, впервые за 10 лет прервала череду победительниц-брюнеток. Вместе с почетным званием и короной стоимостью 1 миллион долларов она получила денежный приз в размере 3 млн рублей, автомобиль, но главное — возможность представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

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Звание 1-й Вице-мисс Россия 2017 досталось москвичке Ксении Александровой, 2-й Вице-мисс стала Альбина Ахтямова, республика Башкортостан. Конкурсантки, занявшие второе и третье место, получили гранты на обучение в любом высшем учебном заведении.