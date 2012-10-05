Школьник 500 км ехал в Красноярск в грузовом вагоне за «разнообразием в жизни»

Иркутский подросток прогулял учебу и 8 часов ехал в вагоне грузового поезда до Красноярска, сообщили в пресс-службе Сибирской транспортной полиции. 13-летнего мальчика на станции «Красноярск — Восточный» обнаружили работники железной дороги

Как оказалось, школьник проехал в открытом вагоне со щебнем более 500 километров — от города Нижнеудинска Иркутской области до Красноярска.

«Юный путешественник рассказал инспекторам по делам несовершеннолетних, что решил таким образом разнообразить свою жизнь. В Нижнеудинске, где он проживает с матерью, мальчик самовольно ушел из дома. Утром вместо учебы подросток целый день гулял по городу, а вечером решил прокатиться в грузовом составе, для чего зашел в парк отстоя поездов, забрался в открытый вагон и доехал до краевого центра», — пояснили в полиции.

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Известно, что в семье и школе у мальчика конфликтных ситуаций не было, но он состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних за кражу. Со слов матери мальчика, он и ранее неоднократно уходил из дома, а детский психолог после обследования школьника пришел к выводу, что он «склонен к непредвиденным поступкам и имеет тягу к бродяжничеству».

В настоящее время юный путешественник находится в Центре помощи семье и детям, откуда его в сопровождении сотрудников социальной службы защиты населения отправят домой.