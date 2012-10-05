Странная женщина колотила машины на красноярском Коммунальном мосту (видео)

Странная женщина колотила машины, прогуливаясь по проезжей части красноярского Коммунального моста. Инцидент, который произошел 16 апреля, на видео снял житель города.

На кадрах видно, как женщина идет по проезжей части переправы в сторону правого берега, машет руками и бьет по автомобилям. Вероятно, она пыталась попасть на пешеходный тротуар, но для этого ей нужно было преодолеть достаточно плотный поток машин. Некоторые из водителей притормаживали при виде странной женщины.

Что подтолкнуло ее на такие действия и чем закончилось ее путешествие по мосту — неизвестно.

На 15-й секунде ролика можно заметить, что мимо нарушительницы проехала полицейская машина. Однако никакой реакции на мешающую движению женщину от стражей порядка не последовало.