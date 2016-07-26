Громящий BMW дебошир попал на запись камеры наблюдения (видео)

Дебошир, запрыгнувший на машину в Кировском районе Красноярска, разбил во дворе еще два автомобиля. Напомним, инцидент произошел сегодня утром, в настоящее время 31-летний мужчина задержан и дает показания. Однако причины, по которым он разгромил три иномарки, до сих пор неизвестны.

Изначально сообщалось, что на перекрестке проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» и ул. Корнетова агрессивный мужчина запрыгнул на капот автомобиля Hyundai Solaris и ногой пробил лобовое стекло. Затем он продолжил дебоширить, и его задержали нацгвардейцы.

Позже в полиции рассказали, что этот же красноярец, находясь в неадекватном состоянии, повредил еще 2 автомобиля во дворе жилого дома. В настоящее время стражи порядка устанавливают сумму причиненного ущерба и опрашивают возможных свидетелей и очевидцев. По результатам проверки будет принято решение о привлечении мужчины к ответственности.

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Полицейские также обнародовали кадры того, как дебошир разбивал припаркованные во дворе машины.

На кадрах видно, что он пинал автомобили, орудовал палкой и громко ругался. Не унимался он и в отделе полиции.

Однако оперативникам до сих пор не удалось получить от него каких-то внятных объяснений его действиям.