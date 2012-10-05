Красноярск назвали одним из самых спортивных регионов Сибири

Красноярск вошел в топ-3 самых спортивных регионов Сибири по результатам рейтинга, составленного на основе объема 3G/4G-трафика «МегаФона», приходящегося на сайты спортивной тематики.

В исследовании учитывался объем трафика с начала года, который приходится на самые популярные спортивные сайты российской части интернета: allhockey.ru, championat.com, khl.ru, rsport.ru, sovsport.ru, sport.ru, sportbox.ru, sport-express.ru, sports.ru и другие.

По величине абсолютного трафика спортивных сайтов Красноярский край занял второе место в Сибирском филиале «МегаФона». Абоненты, проживающие на территории региона, за три месяца скачали на спортивных ресурсах 266 Гб данных. Первое место заняла Новосибирская область, а третье — жители Омска.

Самым популярным спортивным ресурсом у красноярцев оказался sportbox.ru. Этот сайт с онлайн-трансляциями матчей и соревнований лидирует по объему мобильного трафика.