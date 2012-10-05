Хазрет Совмен встретился с красноярским футбольным клубом «Тотем»

Известный меценат и почетный гражданин Красноярска Хазрет Совмен встретился с футбольным клубом «Тотем», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в конце июля прошлого года игроки футбольной команды стали чемпионами мира среди сборных детских домов. Узнав о победе юных спортсменов, Хазрет Совмен подарил футбольному клубу средства на строительство универсальной комплексной спортивной площадки на территории детского дома № 1, из воспитанников которого и был создан «Тотем». Уже в конце сентября прошлого года площадку торжественно открыли.

Сегодня у юных чемпионов появилась возможность лично поблагодарить за такой подарок мецената. Отметим, что Хазрет Совмен на прошлой неделе с официальным визитом прибыл в Красноярск.

«Спасибо Вам огромное! Ваш подарок был очень приятным сюрпризом для всех нас. Теперь мы можем заниматься практически в любое время суток, ведь поле находится на территории детского дома, оно хорошо освещено и имеет ограждение. Мы больше не зависим от чужих расписаний и чаще занимаемся спортом, который очень любим», — обратился к Хазрету Совмену один из игроков команды «Тотем».

Меценат, в свою очередь, крепко пожал каждому футболисту руку и напутствовал: «Вы огромные молодцы и являетесь замечательным примером для других детей! Идите только вперед, к новым вершинам и побеждайте всегда и во всём».

После этого юные футболисты подарили Хазрету Совмену мяч со своими автографами, а директор детского дома № 1 Надежда Ковалёва вручила благодарственное письмо от коллектива.

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Президент ФК «Тотем» Сергей Горбунов обратился к Хазрету Совмену с предложением: «В этом году мы снова едем защищать честь России на чемпионат мира в Польше и предлагаем воспитанникам вашего дома-лицея вступить в клуб „Тотем“ и вместе отстаивать честь российского футбола».

Меценат такое предложение поддержал.

В ходе встречи глава Красноярска Эдхам Акбулатов отметил, что добрые дела Хазрета Совмена направлены на поддержку горожан и развитие столицы края в самых разных сферах. Что касается спортивной инфраструктуры, то при поддержке известного мецената только в прошлом году были созданы две спортивные площадки.