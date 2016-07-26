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Красноярцам предложили выбрать, какой будет территория у строящейся «Платинум-Арены»
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Красноярцам предложили выбрать, какой будет территория у строящейся «Платинум-Арены»

18 апреля 11:23
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В Красноярске стартовал опрос, в котором горожанам предлагают выбрать элементы благоустройства правобережной набережной в районе строящегося комплекса «Платинум-Арена». Голосование пройдет с 18 по 25 апреля.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в связи с началом работ по берегоукреплению реки Енисей в районе строящегося спорткомплекса властям важно вместе с горожанами детализировать проект набережной, определить внешний вид элементов благоустройства (лавочки, урны, ограждения прибрежной зоны).

Вариант № 1
Источник: www.admkrsk.ru
Вариант № 2
Источник: www.admkrsk.ru
Вариант № 3
Источник: www.admkrsk.ru

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Варианты элементов внешнего благоустройства, которые представлены на голосование, предложены красноярскими архитекторами и художниками. Варианты ограждений прибрежной зоны, урн и скамеек, которые получат наибольшую поддержку среди горожан, обязательно будут учтены при принятии решения, отметили в мэрии.

Проголосовать за один из трех представленных вариантов благоустройства можно на сайте городской администрации в разделе «Опросы».

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