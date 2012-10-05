Красноярский край стал одним из лидеров по числу автобусов

Красноярский край вошел в топ-10 по количеству автобусов — по данным аналитиков, парк автобусной техники в регионе является одним из самых крупных в стране. Всего в крае насчитали 11,4 тыс. автобусов — это 8 место в рейтинге.

Согласно данным агентства «Автостат», в начале этого года в России насчитывалось 395,4 тыс. автобусов. «Средний возраст» парка — 15,9 лет, причем 45 % всех автобусов в стране — старше 15 лет.

Доля иномарок составляет немногим более четверти российского парка (27 %). На долю дизельных автобусов приходится 46 %, а экологическим стандартам «Евро-4» (и выше) соответствует только 14 % машин.

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Самый крупный из региональных парков автобусной техники находится в Москве — 19,1 тыс. экземпляров. На втором месте — Краснодарский край, где насчитали 15,8 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров Подмосковье (14,5 тыс. шт.).

«Еще в 7 субъектах РФ (Татарстан, Санкт-Петербург, Ростовская и Иркутская области, Красноярский край, Новосибирская и Свердловская области) тоже зарегистрировано не менее 10 тыс. автобусов», — рассказали аналитики.

Что касается марок, то лидером здесь является ПАЗ (168,1 тыс. шт.), на втором месте — КАвЗ (55,8 тыс. шт.), а замыкает первую тройку ЛиАЗ (34 тыс. шт.). На долю этих трех марок приходится 65 % всего парка автобусов в России. Среди иномарок больше всего в стране числится автобусной техники Hyundai (16,2 тыс. шт.).