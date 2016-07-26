Педофил разъезжал по улицам на авто и развращал детей

Жертвами минусинского автомобилиста-педофила стали пятеро детей, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю. Преступления 44-летний мужчина совершил летом 2016 года. Изначально сообщалось, что его жертвами стали брат с сестрой — мужчина «демонстрировал детям свои гениталии», но позже следователи установили, что он развратил еще несколько школьников.

Катаясь по Минусинску на личной машине, он заметил на улице Енисейской группу детей в возрасте 7-8 лет, подъехал к ним и через открытое стекло автомобиля предложил мороженое. Дети отказались от угощения, но незнакомец не отстал от них. Воспользовавшись отсутствием рядом родителей и других взрослых, мужчина совершил в отношении детей насильственные действия сексуального характера.

Материалы по теме Трое взрослых и 77-летний старик развращали школьниц за плату

Через некоторое время, также на улице, он совершил аналогичные преступления в отношении трех девочек в возрасте от 8 до 12 лет.

«Обвиняемому, который полностью признал вину, проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала его способным осознавать свои действия. Потерпевшим детям оказана психологическая поддержка. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — пояснили в управлении.