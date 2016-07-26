«О чистоте тут не знают»: красноярца возмутила пыль в маршрутке (видео)

Красноярский видеоблогер пожаловался на грязь в идущем через весь город автобусе.

Видео вчера было опубликовано на канале YouTube красноярца Дмитрия Генералова — он показал на камеру, что автобус, следовавший по маршруту № 64, был очень грязным.

Пыль, судя по записи, в салоне автобуса была везде — на потолке, стеклах, поручнях, на полу и даже на мягких спинках сидений. Молодой человек отметил, что автобус, который следует через весь город, от Железнодорожного вокзала до мкрн Солнечный, только что начал движение с конечной, но там его никто не привел в порядок.

В комментариях к записи красноярцы подтвердили: «ЛИАЗы маршрута 64 постоянно грязные. А МАЗы этого маршрута вроде нет. Может, дело не в маршруте, а именно в тех автобусах и в людях которые на них работают?».

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В департаменте транспорта Красноярска рассказали, что именно об этом случае сообщения в диспетчерскую службу не поступало, хотя раньше на этот маршрут на грязь в салонах жалобы были.

Обслуживает этот маршрут муниципальное автотранспортное предприятие. Сейчас в городе проходит профилактическое мероприятие, в рамках которого все автобусы подвергаются проверке. Обязательно будет проверен и этот маршрут, и если все претензии подтвердятся, непременно последует наказание.

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