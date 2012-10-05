The Best от Лазарева и драма сильной женщины: интересное в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 19 апреля.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду красноярцев ожидает облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем поднимется до 9°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с, но возможны ураганные порывы.

Центр продвижения молодежных проектов «Вектор» (Металлургов, 22а) приглашает жителей города на день открытых дверей «Векторспектр» (14+). Специалисты центра познакомят участников с социальным проектированием и грантовыми конкурсами. На одной из площадок все желающие смогут увидеть, как организуют масштабные события, узнают ключевые моменты, на которые необходимо обратить внимание при планировании мероприятия. Отдельной площадкой станет обсуждение реализации инициатив молодежи и того, где взять ресурсы. Начало в 14:00.

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В 15:00 в здании Мемориала Победы (Дудинская, 2а) откроется Вахта памяти. В помещении мемориала соберутся поисковые отряды со всего края. Напутственные слова поисковикам скажут ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских организаций, депутаты Законодательного Собрания. Финалом мероприятия станет возложение цветов к Вечному огню.

Красноярский институт искусств покажет историю танца в творческом проекте «Грани танца» (12+). Зрители увидят все танцевальные жанры в одном месте, познакомятся с современными формами этого искусства. Программа сопровождается познавательными видео, рассказом об истории танца, сценами из бродвейского мюзикла, современными постановками. Начало в 18:00.

Сегодня в Красноярске с программой The BEST (6+) выступит Сергей Лазарев. Лучшие песни исполнителя прозвучат на сцене Гранд холл Сибирь. Новое шоу приурочено к 10-летию сольной карьеры Лазарева. Начало в 19:00.

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В ТЮЗе (Академика Вавилова, 25) покажут камерный спектакль-драму «Горькие слезы Петры фон Кант», про сильную женщину в современном мире. Петра фон Кант — популярный модельер. Она самостоятельно добилась в жизни многого, но независимость, деньги и успех не приносят счастья, потому что не спасают от одиночества. Узнать все подробности истории можно в 19:00.