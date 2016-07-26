Ураганный ветер снова будет свирепствовать в Красноярске

Свирепый западный ветер до 24 м/с подует в Красноярске в среду, также синоптики обещают дождь и мокрый снег. Согласно предварительным данным, ветер перестанет буйствовать в городе к концу рабочей недели.

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Напомним, погода в столице края испортилась вчера во второй половине дня. Но если в понедельник и сегодня максимальные порывы западного ветра достигали 20 м/с, то на завтрашний день метеорологи дают еще более печальный прогноз. По данным Среднеисибирского УГМС, 19 апреля в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются порывы западного ветра: ночью до 15-18 м/с, днем — до 15-20 м/с, а местами — и до 24 м/с.

В среду в городе ожидается переменная облачность, ночью — небольшой дождь и мокрый снег, днем — только дождь. Температура воздуха в темное время суток составит +1, −1 °C, в светлое — от +8 до +10 °C.

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