Прихожане на проезжей части оживленной дороги удивили красноярца

Красноярца удивили люди, вышедшие толпой на проезжую часть улицы Ленина.

Фотографии мероприятия с участием священника и людей, несущих знамена, похожие на хоругви, появились сегодня в социальных сетях. Сделавший снимок красноярец отметил, что люди находятся на проезжей части около перекрестка с ул. 9 Января, рядом с храмом, но никакого обеспечения их безопасности не предпринято.

«Разгар рабочего дня. Что эти люди делают на проезжей части одной из центральных улиц?» — задался он вопросом и отметил, что «полиции вокруг близко нет». Очевидец добавил, что уже сообщил об увиденном в ГИБДД.

В пресс-службе дорожной полиции в свою очередь пояснили, что к ним за разрешением на проведение мероприятия, которое пройдет на проезжей части одной из магистралей центра, никто не обращался.

Не смогли пояснить, что происходит на фото, и в пресс-службе Красноярской епархии. Там не исключили, что в рамках празднования Светлой седмицы — недели после Пасхи — был проведен крестный ход.