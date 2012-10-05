Хитрый маклер и встреча с рок-звездой: фильмы о правах человека покажут бесплатно

В Красноярске пройдет Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Горожанам покажут фильмы — призеры кинофестиваля «Сталкер», состоятся творческие встречи с их создателями, пройдут дискуссии со зрителями.

Генеральный продюсер кинофестиаля «Сталкер», директор Гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов рассказал:

«Самое главное, что мы стараемся делать, — показывать фильмы, которые не только рассказывают о проблеме, но и говорят о том, как она решается. Фестиваль позволяет обменяться мнениями режиссеров и зрителей, создает платформу для разговора о том, что такое права человека — не на бумаге».

Также он добавил: «Фильмы не оставляют никого равнодушными, они нужны, чтобы показать: такое существует».

Фестиваль откроется 19 апреля премьерным показом художественного фильма «Сдается дом со всеми неудобствами» о том, как предприимчивый маклер сдал домик у моря сразу нескольким семьям. Фильм представит кинорежиссер Вера Сторожева.

20 апреля состоится творческий вечер «Юмор на сцене и на экране» заслуженного деятеля искусств РСФСР Аркадия Инина — писателя-сатирика, драматурга, автора сценариев более 40 фильмов, среди которых «Однажды, двадцать лет спустя», «Не сошлись характерами», «На Дерибасовской хорошая погода...». На вечере покажут фрагменты фильмов — это станет поводом обсудить проблему прав человека через юмор, сатиру.

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21 апреля состоится премьера художественного фильма «После тебя» (режиссер Анна Матисон, в главной роли — Сергей Безруков). Главный герой в 90-е годы был знаменитым артистом балета, признанным гением, но его карьера прервалась из-за тяжелой травмы. Фильм представит заслуженная артистка России Галина Бокашевская. Встреча будет посвящена происходящему в творческой среде.

Директор Дома кино Людмила Козлова отметила:

«Мы уже пятый год принимаем фестиваль. За это время у него сложилась своя зрительская аудитория. Основной зритель Дома кино — молодежь, а здесь — самая разновозрастная аудитория. К нам приезжают актеры, режиссеры, известные самой разной публике. Очень приятно, что фестиваль продвигает отечественный кинематограф, мы можем увидеть документальное и художественное кино, которое не попадает в прокат».

Также в программе — творческий вечер режиссера анимационных фильмов Гарри Бардина (22 апреля). Большинство из мультфильмов Бардина созданы для взрослых и поднимают важные социальные темы.

Завершится фестиваль премьерой фильма «Птица». Главная героиня фильма, Катя — девочка-подросток, фанатка известного рок-музыканта. Случайная встреча девочки со своим кумиром переворачивает жизнь обоих. Фильм представит кинорежиссер Ксения Баскакова. Организаторы приглашают всех на откровенный разговор о детях.

Кроме того, будет показана программа документальных фильмов — призеров кинофестиваля «Сталкер».

В один из дней фестиваля состоится выездная акция в исправительную колонию Красноярска, где пройдет премьерный показ фильма и творческая встреча с создателями.

Фильмы будут показываться с 19 по 23 апреля в Доме кино. На все киносеансы вход свободный. Расписание можно узнать на сайте Дома кино.

Организатор фестиваля — Гильдия кинорежиссеров России. Генеральный партнер — Фонд Михаила Прохорова.