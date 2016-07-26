Старый корпус комбайнового завода признали памятником

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края намерены дополнить единый госреестр объектов культурного наследия. На заседании профильного комитета они рассмотрели включение в него выявленных объектов культурного наследия в Красноярске:

«Дом жилой», начало XX века, в Красноярске по ул. Ленина, 154, и «Первое Сибирское техническое железнодорожное училище им. Императора Николая II», 1897 г, по ул. Профсоюзов, 3.

Докладчиком выступил замруководителя краевой службы по государственной охране объектов культурного наследия Юрий Тихонович. По второму объекту вопросов у депутатов не возникло. К тому же оно хорошо сохранилось, так как до последнего времени использовалось как административный корпус комбайнового завода. Поэтому в случае реализации имущества предприятия здание можно будет продать только с соблюдением охранных обязательств. Депутаты согласовали включение этого здания в единый государственный реестр.

Другой объект культурного наследия — «Дом жилой», начало XX века, находится в руинном состоянии после пожара. При этом, по заключению историко-культурной экспертизы, он представляет историческую ценность и его необходимо также включить в реестр, что означает необходимость средств на восстановление. А так как дом является объектом культурного наследия муниципального значения, потребуются серьезные средства муниципального бюджета, и городская администрация с этим категорически не согласна.

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Вариант решения предложила председатель комитета Людмила Магомедова: «Поскольку в Законодательное Собрание предоставлен полный пакет документов и имеется судебное решение о признании этого дома выявленным объектом культурного наследия, у нас нет законных оснований отказать в согласовании. Это с точки зрения закона, а здравая логика подсказывает, что лучше эти средства направить на другие объекты — их у нас 164, которые еще можно спасти, чем восстанавливать руины. И позицию города тут вполне можно понять. Поэтому предлагаю службе по государственной охране объектов культурного наследия рассмотреть вопрос о проведении повторной экспертизы (на это потребуется полтора-два месяца) и временном отзыве пакета документов. До сессии нам надо определиться с решением. Мы не собираемся экономить на истории, но и допустить неразумную трату бюджетных средств тоже не можем».

Парламентарии поддержали такое решение.

О переводе Краеведческого комплекса «Музей вечной мерзлоты» и «Минусинского регионального краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова» в статус краевых учреждений рассказала министр культуры края Елена Мироненко. Проблема в том, что федеральное законодательство установило нормативы по количеству региональных музеев, кроме того, в последнее время именно муниципальным музеям отводится важная роль в развитии туризма на муниципальном уровне.

«Приведу в пример небольшой городок Мышкин, где работают 10 муниципальных и столько же частных музеев, — сказала министр. — И именно за счет этого развивается экономика, так как на одного жителя приходится сто туристов. У нас на конкурс в рамках социокультурных проектов заявился всего один музей, несмотря на то, что суммы были до 1,5 млн рублей. А ведь эти средства можно было потратить на новые экспозиции. Мы считаем, что главы муниципалитетов должны взять это направление на личный контроль, а министерство готово оказать методическую и другую помощь».

Вице-спикер Алексей Кулеш по этому поводу сказал, что музеям нужна не методологическая, а прежде всего финансовая помощь, хотя бы на содержание зданий и зарплату. Его поддержала Людмила Магомедова: «Действительно, политика государства за эти годы сильно изменилась, но мы стремились придать этим уникальным музеям более высокий статус и оказать финансовую поддержку. Поэтому, пока они находятся на реставрации, мы откладываем этот вопрос до 2018 года, но не снимаем его с повестки».

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О ситуации по сохранению объекта культурного наследия «Дом, в котором с 25 по 29 сентября 1919 г. проходил первый чрезвычайный съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, избравших объединенный уездный Совет» («Дом Вильнера» в Минусинске) рассказала заместитель руководителя краевого «Управления капитального строительства» Елизавета Ермилова. Она сообщила, что подрядчик, с которым сейчас расторгнут контракт, не только не выполнил условия контракта при наличии выделенных из бюджета средств, но и за время своего бездействия допустил разрушение объекта, объясняя это воздействием природных факторов.

«В связи с этим потребовалось уточнение проектно-сметной документации. Как только заключение будет готово, будут проведены повторные торги, но за прежним подрядчиком УКС все же оставляет часть работ», — пояснила она. Такие действия вызвали недоумение парламентариев.

Заместитель председателя комитета Виктор Кардашов сообщил, что запланировал в ближайшее время побывать на этом объекте и оценить реальную обстановку, после чего этот «вопиющий» случай будет рассмотрен на выездном заседании комитета. К тому времени депутаты предложили службе по охране памятников установить настоящую причину разрушения, чтобы оценить сумму нанесенного ущерба.

Также депутаты рассмотрели вопрос о ликвидации «Эвенкийского учебно-методического центра». По информации Vинобра края, большая часть его образовательных программ может преподаваться и в техникуме, который также работает в Эвенкии.

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Планируется сократить 11 штатных единиц. Все высвобождаемые сотрудники — пять человек — будут трудоустроены, с каждым проведена индивидуальная работа. Высвобождаемые средства в сумме 7 млн 702 тыс. рублей предлагается направить на создание нового структурного подразделения «Красноярского центра профессиональной ориентации и психологической поддержки населения».

Комитет согласовал ликвидацию учреждения и решил вынести этот вопрос на рассмотрение сессии Законодательного Собрания края.

Кулеш Алексей Викторович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва от ЛДПР, заместитель Председателя ЗС