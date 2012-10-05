«Ночь в филармонии» посвятят Октябрьской революции

В этом году «Ночь в филармонии» (18+) посвятят Октябрьской революции. Гостей вечера ждет стильная фантасмагория, позволяющая полностью погрузиться в атмосферу революционной эпохи. Всем пришедшим предстоит стать свидетелями и непосредственными участниками Октябрьского переворота, в результате которого вся власть будет передана культуре и искусству.

В программе: экскурсии, квест, перфомансы, костюмированные действия, оригинальные концертные программы от солистов и коллективов филармонии в стиле времен 1917 года.

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В филармонии рассказывают: «В повестке Революционной ночи — строевая и песенная подготовка, товарищеский митинг, посвящение в пионеры, фотографирование на комсомольский билет, изготовление революционных плакатов и транспарантов. Запланированы и другие важные идейные мероприятия, оглашать которые заранее не имеет смысла, дабы не привлечь нежелательного внимания контрреволюционеров! Обращаем Ваше внимание, что для обеспечения порядка на входе в БКЗ будут дежурить военные и моряки, примкнувшие к рядам сторонников Революции. Всем участникам стачки придется пройти ряд испытаний, для определения их партийной принадлежности».

«Ночь в филармонии» пройдет 16 июня, начало в 21:00, продолжительность 4 часа. Билеты уже в продаже.