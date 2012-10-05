Разные звери покусали более тысячи красноярцев с начала года

Жители Красноярского края продолжают страдать от укусов домашних животных чаще, чем от уличных. С начала этого года жертвами нападения различных животных стало уже более тысячи человек.

По уточненным данным пресс-службы регионального Управления Роспотребнадзора, в 2016 году к медикам по поводу укусов животными обратилось 6208 жителей края, а за 3 месяца 2017 года — 1228 человек. В 2016 году 46,5 % от общего числа укусов нанесли безнадзорные животные, 52,7 % — домашние, 0,8 % — дикие.

На территории Красноярского края случаев заболевания бешенством среди людей не зарегистрировано, но у животных выявляют это острое вирусное инфекционное заболевание. В России же за 2016 год зарегистрировали 5 случаев бешенства у людей, в этом году — пока ни одного.

Специалисты отмечают, что от укусов животными чаще страдают дети.

«Лица, пострадавшие от укусов животными, должны знать, что возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Заражение человека наступает при укусе больным животным (собаки, кошки, лисы, енотовидные собаки, волки и др.). Возможно заражение человека от коров, овец, коз, свиней, лошадей, крыс, а также вследствие ослюнения свежих ранений кожи или слизистых оболочек. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук», — предупредили в Роспотребнадзоре.

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