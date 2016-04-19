Красноярцев стало больше

Статистики сообщили об увеличении численности Красноярска — за год произошел прирост почти на 16 тыс. человек. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе Красстата.

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По данным статистиков, численность населения городского округа Красноярска на 1 января 2017 года составила 1 млн 83 тысячи 794 человека, из них сельское население — только 861 человек. По сравнению с 1 января 2016 года численность населения увеличилась на 15 тыс. 933 человека. Это произошло за счет естественного прироста — на 5 тыс. 214 человек и миграционного — на 10 тыс. 719 человек.

«Среднегодовая численность населения городского округа Красноярска за 2016 год составила 1 075 828 человек», — пояснили статистики.

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