Отец осужден за привлечение сына-подростка к жестокому убийству

Житель Назаровского района, который на глазах у своего малолетнего сына убил престарелого соседа, получил 19 лет колонии. Приговор Красноярского краевого суда сегодня сообщила прокуратура.

На скамье подсудимых оказался 36-летний мужчина, который привлек к убийству своего несовершеннолетнего сына — мальчику было 13 лет. 9 марта 2016 года они пришли в дом к знакомому престарелому мужчине и попросили занять денег, но последний отказал и потребовал покинуть жилище. Недовольный требованием соседа, мужчина решил убить его — ударил его по лицу, свалил на пол. Подросток принес кофту, шарф и электрический провод, которыми его отец убил 76-летнего соседа.

В это время мальчик по поручению взрослого нашел в доме 31,5 тыс. рублей, которые они похитили.

«Чтобы придать видимость естественности наступившей смерти вследствие престарелого возраста, виновный снял с потерпевшего зимнюю куртку, а затем совместно с несовершеннолетним переложил труп с пола на кровать. Несовершеннолетний убрал на свои места все применявшиеся предметы, затер кровь с пола тряпкой и уничтожил ее в топившейся печи. Осужденный и подросток покинули дом через окно, закрыв входную дверь на запорное устройство изнутри», — рассказали в прокуратуре.

По совокупности преступлений суд приговорил мужчину к 19 годам исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.