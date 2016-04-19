Отделение больницы эвакуировали из-за пельменей

В Назарово из-за подозрительных пельменей эвакуировали пациентов и персонал наркологии. Как оказалось, пакет с едой на выходе оставил один из беспечных постояльцев клиники.

Об инциденте, из-за которого по тревоге пришлось поднять все спецслужбы города, сообщило ИА «Назарово Онлайн». По данным журналистов, примерно в 8:30 утра 19 апреля сотрудники наркологического отделения обнаружили около запасного выхода подозрительный пакет, внутри которого был сверток из плотной бумаги. О находке медики сообщили руководству и полицейским, которые прибыли на место, оцепили здание и начали эвакуацию. 8 пациентов и 10 сотрудников наркологии перевели в ближайшее медицинское учреждение — психиатрическое отделение.

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Тревога оказалась ложной. «Во время эвакуации один их пациентов наркологического отделения признался сотрудникам полиции, что странный пакет принадлежит ему, — сообщают назаровские журналисты. — По нашей информации, внутри оказалась банка с пельменями. Емкость мужчина упаковал в бумагу и поставил в холодное место около запасного выхода, чтобы продукты не испортились. Почему пациент не воспользовался холодильником, остается неизвестным».

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