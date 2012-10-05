Сменивший фамилию предприниматель вышел из дома и загадочно пропал

В Железногорске пропал недавно сменивший фамилию предприниматель.

Информацию о том, что в закрытом городе при странных обстоятельствах пропал 54-летний мужчина, появилась в соцсетях пару дней назад. Ориентировку с фотографией и другими данными пропавшего распространяют волонтеры-поисковики. Родные сообщили, что 10 апреля около 21:30 он вышел из дома по ул. 22 Партсъезда, а затем был замечен в районе дома № 54а по ул. Школьной Железногорска. После этого его никто не видел.

После того как информацию разместили на железногорском сайте «Город и горожане» выяснилось, что мужчина недавно сменил фамилию: раньше его знали под другой. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. Сообщается также, что мужчина занимался бизнесом.

Перед уходом мужчина был одет в черные джинсы, толстовку и шапку, серый спортивный жилет с капюшоном и черные кроссовки. При себе у него было два сотовых телефона, банковская карта, связка ключей, а также серебряный зажим для денежных купюр.

По словам родственников, выглядит он примерно на 45 лет, среднего телосложения, ростом 170 см, с европейскими чертами лица, серыми глазами и коротко стриженными светлыми волосами.

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Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться в дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО Железногорск по адресу ул. Ленина, 67а, или по телефону (391-9) 74-58-58 или 02, а также по телефону 8-950-996-60-66 волонтерам.

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