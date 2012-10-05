Началось благоустройство новой развязки на 2-й Брянской

Благоустраивать развязку на ул. 2-я Брянская в Красноярске будут по ночам, сообщили 19 апреля в пресс-службе администрации.

В настоящее время на развязке, которая в конце прошлого года соединила улицы 2-я Брянская, Калинина и Маерчака, начались работы по благоустройству территории. Подрядчик должен установить бордюры и ограждения на транспортных кольцах, затем будет уложен асфальт там, где его не успели уложить до наступления холодов и там, где его успели разбить за зиму.

«Асфальтирование и восстановление покрытия будет производиться в ночное время, чтобы не мешать движению автомобилей. В мае рабочие приступят к покраске конструкций и озеленению территории вокруг развязки. Все работы строители должны завершить до 1 июля текущего года», — пояснили в пресс-службе.

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Все это выполнят в рамках гарантийных обязательств подрядчика, которые были зафиксированы в акте приемочной комиссии.

Напомним, дорожный объект ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года. Из-за постоянного отставания по срокам администрации пришлось держать этот объект под строгим контролем. Часть работ, не влияющих на характеристики надежности и безопасности развязки, вынуждены были перенести на весенне-летний период 2017 года.