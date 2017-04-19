В красноярском аэропорту закрывается детсад

Из-за строительства нового большого терминала в красноярском аэропорту «Емельяново» закроют детский садик. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе аэропорта, учреждение ликвидируют уже до лета — к концу мая.

Детсад находится напротив нового терминала и попадает в расчетные границы утвержденной санитарно-защитной зоны аэропорта. Известно, что здание детского сада принадлежит «Центру транспортной логистики», но было передано в аренду Емельяновскому району. В пресс-службе районной администрации Newslab.ru пояснили, что договор аренды будет расторгнут 1 июня.

По данным властей, садик в настоящее время посещает 66 детей: 24 из жилого массива «Аэропорт», остальные — из окрестных деревень.

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После закрытия садика детей перераспределят вне очереди в другие учреждения: 37 детей будут посещать садик в Емельяново, 9 — в поселке Памяти 13 Борцов, 1 — в Еловке. Еще 11 детей осенью пойдут в школу, 1 ребенок выбыл, родители еще одного пока воздержались от принятия решения, а родителей 6 детей категорически отказались подписать согласие на перевод и выступили против закрытия садика.

Добавим, 17 работников садика попадут под сокращение.

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