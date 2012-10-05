«Сибиряк» получил землю под бывшим заводом комбайнов

Территория красноярского комбайнового завода переходит к строительной компании «Сибиряк». Об этом стало известно из определения Арбитражного суда Красноярского края.

Как следует из материалов, обанкротившийся завод должен УК «Сибиряк» 500 млн рублей, а также еще 81,9 млн рублей пени и штрафов. Общая сумма долгов предприятия составляет 662,332 млн рублей. Остальные деньги, около 80,4 млн рублей, должны быть поделены между остальными шестью кредиторами, среди которых налоговая, энергетики и другие. Чтобы закрыть все вопросы по долгам предприятия, в феврале было заключено мировое соглашение, которое подтвердил Арбитражный суд.

По нему в собственность УСК «Сибиряк» в качестве отступного переходит земельный участок 24:50:0200196:234 по адресу ул. Профсоюзов, 3, под заводом площадью 192,288 тыс. кв. метров, расположенные на нем здания и оставшаяся от завода техника. Это покрывает долг завода перед строительной компанией.

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Требования остальных кредиторов также будут удовлетворены — за счет того, что «Сибиряк» получил право выкупа еще двух двух участков комбайнового завода, площадь которых составляет 112,7 тыс. (номер 24:50:0200196:232) и 353,04 тыс. (номер 24:50:0200196:233) кв. метров. Кроме этого, в собственность компании перейдут нежилые помещения общей площадью 20,69 тыс. кв. метров, расположенные на той же территории. Их стоимость не указана в определении суда. Дополнительно к этому «Сибиряк» выкупит у ООО «ТД «Волгоградский трактор» за 275 млн рублей 242 612 акций ОАО «Краслесмаш».

После этого компания-должник должна до 15 мая этого года снять все обременения с движимого и недвижимого имущества. Исключением станет только одно из зданий, которое признано объектом культурного наследия.