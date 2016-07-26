«Бессмертный полк» 9 Мая пройдет по центру Красноярска

В День Победы, 9 Мая, в Красноярске состоится уже ставшая традиционной всероссийская акция «Бессмертный полк».

Как рассказали в правительстве края, в этом году красноярцы и гости города смогут сперва посмотреть торжественное шествие на площади Революции, которое пройдет с 11:30 до 12:30, а затем перейти с ул. Карла Маркса на ул. Дзержинского и примкнуть к колонне «Бессмертного полка».

Так, построение колонны запланировано с 12:30 до 13:30 на пересечении улицы Дзержинского и проспекта Мира. Колонна «Бессмертного полка» начнет движение в 13:30 по проспекту Мира до площади перед Большим концертным залом, где будет организован концерт, площадки отрядов поисковиков и клубов исторической реконструкции.

Общее время шествия может составить два часа. Организаторы акции попросили участников надеть удобную одежду и обувь по погоде, а также взять с собой питьевую воду.

«„Бессмертный полк“ — это всенародная акция, призванная сохранять и передавать память о героях из поколения в поколение, — рассказала руководитель регионального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения „Бессмертный полк России“ Серафима Аксельрод. — Приглашаю всех жителей и гостей города принять участие в самой искренней акции нашей страны».

Студенческие отряды Красноярского края вновь проведут социальную акцию по изготовлению штендеров тем, кто не может сделать их самостоятельно. «В первую очередь это касается пожилых людей. Именно поэтому бойцы отрядов изготовят порядка тысячи штенедеров, которые бесплатно смогут получить люди старшего поколения. Уточнить место выдачи готового штендера можно по телефону единой горячей линии „Бессмертного полка“ +7 (391) 280-41-45», — рассказал руководитель «Российских студенческих отрядов» Владимир Назаров.

Присоединятся к всенародной акции и активисты программы «Волонтеры Победы». Добровольцы помогут тем, кто лично не сможет пройти в колонне «Бессмертного полка». Ребята соберут информацию о герое, изготовят штендер с фотографией или военной историей бойца. После участия в шествии штендер будет передан семье фронтовика.

Напомним, «Бессмертный полк» — некоммерческая, неполитическая, гражданская инициатива. Поэтому в рядах полка нельзя идти с символикой политических партий и коммерческих структур.

Вы можете рассказать об этом, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: