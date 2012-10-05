Поколение 2030, донор-мобиль и деревянные солдаты: четверг в Красноярске (видео)

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 20 апреля.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в четверг красноярцев ожидает облачность и небольшой дождь. 20 апреля днем температура поднимется до 8 °C. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Сегодня в широкий прокат выходит российский мультфильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (0+), в основе сюжета одноименная сказочная повесть Александра Волкова. Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов. Главный герой в озвучке Константина Хабенского уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время.

С 9:30 до 14:00 возле администрации Железнодорожного района (Ленина, 160) будет работать донор-мобиль, в котором при отсутствии медицинских противопоказаний сдать кровь смогут все желающие. Акция приурочена к национальному Дню донора в России. После процедуры все сдавшие кровь получат продуктовые наборы.

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Воспитанники социально-реабилитационного центра «Росток» (Партизана Железняка, 4г) встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, которые поделятся своими воспоминаниями, расскажут о незримой нити, которая до сих пор связывает одно поколение с другим. В память о встрече дети подарят гостям несколько концертных номеров и подарков, сделанных своими руками.

Сегодня же стартует первый день Красноярского экономического форума. Он будет посвящен молодежной программе «Поколение 2030». Участники обсудят модели «зеленого» будущего, будет подписан ряд соглашений, посвященных улучшению экологической обстановки и развитию края.

В 16:00 организаторы проекта «Мобильная бригада» приглашают жителей Удачного, Горного, Овинного, Академгородка на консультации по вопросам социальной поддержки, выплат, предоставления социальных услуг. Участники смогут задать вопросы юристу, психологу, специалисту по социальной работе и другим специалистам Октябрьского района. Проект направлен на организацию доступности информационных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в отдаленных от социально значимых организаций микрорайонах. Встреча состоится в библиотеке имени А. Блока (Академгородок, 21).

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Дом кино приглашает на бесплатный просмотр документального фильма «Меня укусила акула», в рамках кинофестиваля «Сталкер» (16+). В картине рассказывается судьба молодого человека по имени Олег, который после развода с женой уехал на войну добровольцем. Олег с увлечением вспоминает о той жизни, что стала для него близкой и понятной. Начало в 17:30.

20 апреля на сцену Филармонии выйдут Красноярский филармонический русский оркестр имени А. Ю. Бардина и заслуженный актер РФ Анатолий Белый. Он известен по фильмам «Мама», «Стальная Бабочка», «Параграф 78» и ремейку «А зори здесь тихие...». Также Анатолий Белый озвучивает зарубежное кино, его голосом говорят на русском Киану Ривз, Люк Эванс, Джозеф Гордон-Левитт. В Красноярске актер будет читать стихи Маяковского, Мандельштама, Бродского, Блока в сопровождении русского оркестра (6+). Начало в 19:00.