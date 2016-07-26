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Красноярские белые медведи искупались с едой: сезон водных процедур открыт
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Красноярские белые медведи искупались с едой: сезон водных процедур открыт

20 апреля 15:03
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В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» медведи официально открыли купальный сезон. Фотографии купающихся белых медведей Феликса и Авроры накануне опубликовала пресс-служба зоопарка.

На кадрах видно, как хищники с удовольствием плещутся в бассейне и даже обедают, не выходя из воды.

Фото: vk.com/roevruchey
Фото: vk.com/roevruchey
Фото: vk.com/roevruchey
Фото: vk.com/roevruchey
Фото: vk.com/roevruchey

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«Ну, значит, лето наступило! Ждем всех в гости посмотреть на купающихся мишек, зрелище презабавное!» — призвали в зоопарке. Желающие могут порадовать животных и принести им игрушки — белые медведи любят играть с канистрами, футбольными и волейбольными мячами, резиновыми игрушками больших размеров.

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