Насильник заманил школьницу котятами: осужден на 15 лет

15 лет колонии получил житель Хакасии, который пообещал школьнице показать котят, но надругался над ней. Напомним, инцидент произошел в конце октября прошлого года в поселке Пригорск города Черногорска.

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Вечером 9-летняя девочка гуляла на улице во дворе дома, где проживала ее бабушка, а потом пропала. Как оказалось, она стала жертвой 34-летнего ранее судимого педофила. Под предлогом посмотреть котят он заманил школьницу в комнату своего знакомого, где жил в его отсутствие. Там уже ночью он совершил со школьницей иные действия сексуального характера, после чего отпустил ее.

Накануне суд назначил ему 15 лет исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1,5 года.