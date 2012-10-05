Что такое «лучший университет», обсудили на конгрессе «Сибирский плацдарм»

19 апреля в конгресс-холле Сибирского федерального университета открылся международный конгресс «Сибирский плацдарм: время новых решений». Мероприятие проходит в рамках Красноярского экономического форума-2017. Его организаторы — Сибирский федеральный университет, Фонд стратегических исследований «Сибирский клуб» при поддержке правительства Красноярского края и Законодательного Собрания.

На протяжении нескольких лет на полях экономических форумов и образовательных конгрессов поднимается вопрос, какова роль университетов в ускорении процессов социально-экономического развития регионов. Как отметили в пресс-службе СФУ, и эксперты, и общество давно согласились, что университет обязан быть в центре принятия решений о перспективных направлениях развития своих территорий.

В числе принципиальных вопросов повестки пленарного заседания «Университеты — драйверы социально-экономического развития регионов Сибири» обсуждение моделей встраивания университетов в экономические процессы и механизмы их взаимодействия с различными социальными группами и сообществами.

Модератором пленарной части «университетского» дня выступил ректор СФУ, академик РАН Евгений Ваганов.

«Обычно, приводя пример качественных научно-образовательных центров, называют университеты Кремниевой долины, Университет Беркли в Калифорнии или университеты восточной Англии. Все они формировались по-разному, и многие, действительно, стали центрами развития целого региона. Не будем сравнить вложения, которые позволили это сделать, но и не будем забывать, что многие из них появились благодаря крупным государственным военным заказам. У российских, в частности сибирских университетов в этом смысле своя история, а значит, должны быть несколько иные ориентиры», — уверен Евгений Ваганов.

Дискуссия развернулась вокруг образа современного университета и путей его создания. Методологи такой вуз условно называют «Университет 4.0». По словам проректора Алтайского государственного университета Романа Райкина, для его формирования необходимо как минимум 3 ключевых фактора: высокая концентрация талантов, достаточная обеспеченность ресурсами и эффективная система управления. Последнее в большей степени, подчеркнул докладчик, относится к российским вузам.

Выступающие были единодушны, что в наше динамичное время происходит расслоение университетов — в зависимости от готовности к трансформациям они делятся на университеты фронтира, вузы первого и второго эшелона. Последние просто воспроизводят устоявшиеся форматы образования, тогда как вузы фронтира сами их создают.

«Такой университет должен дистанцироваться от обычной вузовской кухни: образовательные стандарты, часы, кафедры», — считает директор Центра стратегических исследований и разработок Валерий Ефимов.

Еще несколько существенных черт к образу ведущего университета, в частности экономической направленности, добавил Владимир Курешов, коммиссионер Европейского совета по бизнес образованию. По его убеждению выпускники такого вуза должны быть способны работать в мультикультурном пространстве и с людьми, находящимися в разных часовых поясах — именно так сегодня звучит запрос со стороны работодателей на будущих менеджеров и финансистов: «Более того... Чем дальше, тем больше хороший университет будет ориентироваться на запросы студентов, а не предлагать то, что имеется. Именно за студентами стоит выбор программ и компетенций».

В базовом докладе первого проректора СФУ Павла Вчерашнего прозвучала мысль об обязательной вовлеченности современного университета в решение задач социальной и культурно-просветительской направленности. В пример спикер привел Сибирский федеральный университет, который сегодня обеспечивает реализацию проектов сохранение культуры малочисленных народов севера, развития телемедицины, спутниковой и космической связи, технологий промышленного и гражданского строительства, ведёт вопросы организации транспортных магистралей и узлов, создания условий для расширения доступности получения качественных образовательных услуг в удалённых территориях.

«Активно участвуя во всех этих направлениях, СФУ стал полноценным институтом влияния в области экспертного сопровождения. Таким образом, глобальной задачей Сибирского федерального университета можно назвать реализацию макропроекта „Реиндустриализация Сибири“», — рассказал Павел Вчерашний.

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В завершение пленарного заседания Евгений Ваганов поделился опытом Сибирского федерального университета: «Работая над программой развития, мы попробовали создать модель конкурентоспособного университета. В качестве целевой модели нами был определен Университет Альберты. Климатические условия, инфраструктура, масштаб этого университета сходны с нашими. В короткие сроки этот университет стал драйвером развития своей территории, концентрируя передовые научные исследования. Вероятно, это общий путь — проанализировав истории успеха, можно выделить основные разрывы, которым сибирским университетам предстоит преодолеть, чтобы достичь мирового уровня».

На заседаниях секций первого дня конгресса эксперты из академического и бизнес-сообществ обсудили вопросы развития сибирских агломераций, позиционирования агропромышленного комплекса Сибири, продвижение сибирских компаний на китайский рынок, управления человеческим капиталом (на примере Японии), получения инвестиций, снижения издержек и логистики в 21 веке.