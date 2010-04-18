Мотоциклистам хотят разрешить ездить между рядами

СМИ сообщили о готовящихся изменениях в ПДД для удобства мотоциклистов — правила могут изменить так, что байкеры получат дополнительные преимущества на дорогах перед автомобилистами. Как сообщает «Коммерсантъ», мотоциклисты могут получить отдельную стоп-линию для удобного старта на перекрестках и разрешение ездить между рядами машин. Проработать возможность соответствующих изменений в ПДД Минтрансу и правительству Москвы поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

В частности, ведомства должны провести эксперимент по применению на улицах двойной стоп-линии. Напомним, сейчас на перекрестках мотоциклисты и велосипедисты ждут зеленого сигнала светофора, стоя между машинами у одной стоп-линии. Стартуют они вместе с автомобилями, что, как считают авторы идеи, небезопасно. Планируется, что в Москве выберут перекресток с интенсивным движением, где нанесут две стоп-линии: первая — для автомобилей, вторая с интервалом 3-5 м — для мотоциклистов. Такую идею поддержало большинство экспертов. Однако они отметили, что не везде это будет технически возможно и актуально, так как в некоторых регионах слишком мало байкеров.

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Из поручения также следует, что МВД, Минтранс и «Открытое правительство» должны «проработать вопрос» о возможности «движения мотоциклистов между рядами». Эксперты рассказали, что сейчас этот вопрос вообще не урегулирован, двигаться между рядами ПДД прямым образом ни разрешают и не запрещают. Мнения экспертов по поводу движения мотоциклов между рядами разделились — они вспомнили о введенной ранее норме об опасном вождении, под определение которого попадает и движение между рядами.

По информации «Коммерсанта», ГИБДД уже подготовила заключение о «нецелесообразности» разрешения движения мототранспорта между рядами. Там пояснили, что в настоящее время байкеры, двигающиеся между рядами машин, не штрафуются. Однако в том случае, если произошло столкновение с автомобилем в момент, когда мотоцикл находился с ним в одном ряду (или на разметке), ответственность несет именно байкер. В дорожной полиции считают, что если закрепить в ПДД четкий запрет или разрешение двигаться между рядами, это только усложнит дорожную ситуацию. Кроме того, разметка выполнена из термопластика и в дождь становится скользкой.