«МегаФон» ускоряет сбор и обработку статистических данных в Восточной Сибири

«МегаФон» заключил с Федеральной службой государственной статистики контракт на оказание услуг широкополосного доступа в интернет. Компания стала поставщиком услуг широкополосного доступа в глобальную сеть для управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Хакасии и Тувы.

По условиям контракта оператор в течение года будет предоставлять подразделениям ведомства, расположенным в Абакане, скоростной доступ в интернет по фиксированным каналам связи на скорости не менее 20 Мбит/с.

Также он обеспечит Красноярскстату круглосуточную техническую поддержку и гарантии высокой надежности услуг за счет современного сетевого оборудования и наличия резервного канала связи.

«Сегодня государство уделяет большое внимание информатизации и переводу основных процессов и услуг в электронный вид. При этом практически ежедневно собираемая статистика лежит в основе важных управленческих решений, затрагивающих многие сферы нашей жизни. Нам очень приятно, что Красноярскстат выбирает именно услуги „МегаФона“ для организации внутреннего обмена и обработки важной информации», — отметил директор Красноярского регионального отделения «МегаФона» Виталий Молотков.

Красноярскстат является корпоративным клиентом «МегаФона» с 2014 года. Оператор также оказывает ведомству услуги корпоративной мобильной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в интернет на территории Красноярского края.