Красноярск может получить «зеленый щит»

Сегодня, 20 апреля, участники заседания молодежной площадки Красноярского экономического форума «Поколение-2030» обсудили новый закон о зеленых лесопарковых поясах, который начал действовать в январе 2017 года.

Такой «зеленый щит», позволяющий минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и повысить качество жизни людей, может получить и Красноярск.

О новом законе рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

«Леса — это глобальный экологический каркас и тот надежный щит, который находится рядом с каждым городом. Очень важно, чтобы этот щит сохранялся не только вокруг крупных городов, а вокруг каждого населенного пункта», — подчеркнул Валентик.

Закон о зеленых лесопарковых поясах начали обсуждать по инициативе общественности. Первоначально речь шла о восстановлении лесопаркового пояса Москвы.

«На стадии проработки законопроекта у экспертов возник вопрос: почему мы должны ограничиваться столичным регионом, чем другие города хуже? В конечном итоге было принято решение, которое позволяет создавать лесопарковые пояса вокруг каждого населенного пункта», — пояснил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства.

Материалы по теме Имущество красноярской плодово-ягодной станции уйдет с молотка

«Я считаю, что это позволит минимизировать негативное воздействие, компенсировать излишнюю урбанизацию во всех населенных пунктах и обеспечить баланс и качество жизни людей», — рассказал Иван Валентик.

Напомним, Красноярский экономический форум «Российская экономика: повестка 2017-2025» проходит 20-22 апреля при поддержке правительства РФ. Первый день КЭФ-2017 традиционно отведен молодежной площадке «Поколение-2030», в этом году он приурочен к Году экологии. Основная повестка форума посвящена обсуждению стратегических направлений развития России на ближайшее десятилетие, а также внедрению современных управленческих технологий.