Имущество красноярской плодово-ягодной станции уйдет с молотка

Красноярск может лишиться еще одной зеленой зоны, а также многолетних плантаций с ягодами и фруктами. Вчера, 18 апреля, на торги было выставлено имущество красноярской плодово-ягодной станции.

Продать предполагается собственность обанкротившегося в 2012 году государственного предприятия «Красноярское» Российской академии сельскохозяйственных наук.

За 913,173 млн рублей покупателю предлагается купить единым лотом производственно-технологический комплекс, расположенный в Октябрьском районе, на улицах Минусинская и Азовская, включающий в себя нежилые здания, водопроводную сеть длиной почти 2 км, а также сельскохозяйственную технику.

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Кроме этого, в лот входят земельные участки, которые перейдут к покупателю на правах аренды, и многолетние насаждения — яблони, груши, сливы, вишни, ирга, облепиха и смородина.

Вторым лотом арбитражные управляющие планируют продать жилую квартиру в доме на ул. Минусинская. Ее стоимость составляет 1,3 млн рублей, а площадь — 36,9 кв. метров.