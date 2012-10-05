В Покровском на месте стоянки предложили разбить дендросад

В красноярском Покровcком обсудили идею создания нового общественного пространства — «Дендросада». Как сообщили в пресс-службе районной администрации, в микрорайоне состоялись общественные слушания. Руководитель администрации Дмитрий Дмитриев признал:

«Действительно, сегодня в новой Покровке практически отсутствуют места, где можно прогуляться. Есть дворы, наполненные детскими городками. Но полноценного парка пока нет. Надеюсь, что присутствующие оценят проект, и мы сможем обсудить детали и предложения нового сада».

Новое место для прогулок и отдыха должно появиться между многоквартирными домами № 14 и № 16 по ул. Мужества, где сейчас находится автостоянка. Наполнят сад порядка 50 видов различных деревьев, кустарники и цветники. Общая площадь зеленой территории составит 1,2 гектар. Предусмотрены места для отдыха с амфитеатром, «аптекарский огород», а также места для прогулок и выгула собак.

Доцент кафедры дендрологии СибГАУ Татьяна Аксянова отметила, что будущий сквер будет разделен на три участка: север, запад, восток. Кроме того при разработке концепции сквера учитывались и цветовые решения. Основными цветами были выбраны: белый, желтый, оранжевый и красный. Растения подобраны таким образом, чтобы цветовая схема сохранялась весь вегетационный период.

«Барбарисы, декоративные формы бузины, клена, береза золотолистной формы, пурпуролистные яблони. Все это представители Северной Америки и Дальнего Востока, которым очень близок наш регион по природным и климатическим условиям. Причем многие из них уже встречаются на территории города. В данном сквере они будут сосредоточены в определенных композициях», — объяснила Аксянова.

Жители микрорайона задали докладчикам около 20 вопросов. Жителей интересовало, что станет с автовладельцами, которым будет некуда ставить автомобили. Им была предложена парковка от застройщика. Также были озвучены рекомендации по растительному разнообразию наполнения дендросада.

«Такого в городе нет и очень приятно, что администрация решила реализовать такой проект именно в новом микрорайоне. В общем, мне понравилась концепция, но я бы из двух площадок для выгула собак оставила только одну», — поделилась впечатлениями жительница микрорайона Елена Метельская.

Материалы по теме В парке 400-летия Красноярска появится трехметровый водопад

Полностью реализовать проект планируется к 2019 году. Однако основная часть работ придется на 2017-2018 годы. «В первую очередь будет сделана тропиночная сеть, затем — освещение и необходимые для высадки растений площадки. Впоследствии останется только пополнять дендросад растениями», — заключил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев.