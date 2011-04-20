В парке 400-летия Красноярска появится трехметровый водопад

В парке 400-летия Красноярска на Взлетке (ул. Октябрьская) появится трехметровый водопад. Итоги аукциона вчера, 19 апреля, были подведены на сайте госзакупок.

Новые дорожки, отсыпанные песком и щебнем, а также три вида газонов должны появиться до конца мая в парке 400-летия Красноярска. Кроме этого, там же оборудуют искусственный водопад высотой 3 метра. Начальная стоимость аукциона по газонам составляла 2,9 млн рублей, а водопад оценили еще в 670,9 тыс. рублей.

Конкурс был объявлен 17 апреля, а уже вчера было принято решение о проведении закупки у единственного поставщика. Им стала фирма ООО «СССР» из Дивногорска.