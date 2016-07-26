СФУ и «Норникель» открыли R&D-центр для подготовки молодых специалистов

Сегодня, 20 апреля, в рамках Красноярского экономического форума-2017 состоялось торжественное открытие R&D-центра «Норникеля» и СФУ. Оснащенная современным оборудованием лаборатория по разработке динамической системы управления и контроля качества добычи и переработки минерального сырья — это не только существенный вклад в науку и экономику региона, но и в экологию.

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края, президент СФУ Александр Усс рассказал, что ровно год назад СФУ и «Норникель» договорились о создании лаборатории, и в течение года проект был реализован: «Его значение очень велико, поскольку это та дверь, которая обеспечивает контакт между университетом и „Норникелем“»

«Заполярный филиал компании активно сотрудничает с университетами Сибири, у нас существует программа „Профессиональный старт“, по которой мы сопровождаем обучение студентов с третьего курса, чтобы они были адаптированы и по окончании обучения приехали к нам работать. Для чего нужна эта лаборатория? Нам нужны грамотные студенты, которые знают, что такое информационные технологии, потому что мы активно внедряем эти технологии в горном производстве. Мы хотим, чтобы к нам приезжали готовые специалисты, которые могут привносить свои мысли в развитие горного дела», — пояснил директор Заполярного филиала компании Александр Рюмин.

Ректор СФУ Евгений Ваганов отметил, что лаборатория — это вклад «Норникеля» в Год экологии. На базе образовательного и научно-исследовательского учреждения будут готовить будущих специалистов и переквалифицировать существующих. «Улучшая характеристики производственного процесса, они улучшают и экологию», — заключил ректор.

Также во время церемонии открытия представители «Норникеля» и СФУ подписали соглашение о продолжении финансирования научно-технологического центра. Дополнительно к 90 млн рублей компания перечислит еще 30 млн рублей на развитие лаборатории и программы обучения.



На базе открывшегося центра, оснащенного современным оборудованием, будут проходить учебные занятия для студентов старших курсов горных и геологических специальностей, подготовка курсовых и дипломных работ по задачам Заполярного филиала «Норникеля», переподготовка кадров, олимпиады и другие мероприятия.



«У нас очень богатый опыт взаимодействия с СФУ. Мы надеемся, что этой лабораторией он не ограничится. Не секрет, что у нас есть планы и в сфере экологии, и науки, и образования, и спортивные результаты СФУ в преддверии Универсиады нас очень волнуют. Это лишь частичка взаимодействия, которая показывает, насколько долог этот путь совместной работы», — отметила вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных.

Добавим, что до официального старта первого дня форума Виктор Толоконский с представителями крупнейших промышленных предприятий, которые работают в регионе, подписал специальную экологическую Хартию.