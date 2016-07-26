На КЭФ-2017 эксперты обсудили судьбу региональной экономики

Сегодня в рамках Красноярского экономического форума-2017 в Конгресс-холле СФУ состоялось основное пленарное заседание конгресса «Сибирский плацдарм: время новых решений». Эксперты университета, чиновники федерального уровня и представители крупнейших предприятий страны обсудили вопросы развития региона в долгосрочной перспективе, проблемы экологии и подготовки новых кадров на базе региона.

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края, президент СФУ Александр Усс отметил, что в нынешних экономических реалиях нужны не периодические идеи по развитию региона, а конкретный план, который будет из года в год претворяться в жизнь.

«Как вы знаете, именно Красноярский край — центр, с которого начались дискуссии о необходимости нового освоения Сибири. Мы очень довольны, что в свое время президент страны определил „Сибирский вектор“ как главное направление развития страны. Я уверен, что Красноярский экономический форум будет площадкой, где мы будем говорить и предлагать все, что касается развития Сибири. С моей точки зрения, одной из важнейших составляющих российского движения на Восток является необходимость активного флагманского участия наших крупных сырьевых компаний во взаимодействии с другими отраслями экономики для того, чтобы обеспечить общий подъем».

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В своем вступительном слове губернатор края Виктор Толоконский поблагодарил СФУ за организацию и подготовку мероприятия и добавил, что конференция позволяет серьезно обогатить программу КЭФа и дополнить повестку важными дискуссиями о развитии Сибири и Арктики.

Вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных затронула тему освоения Арктики и добавила, что на данном этапе необходимо выработать первоочередные критерии по этому вопросу.

«Просто освоение Арктики и Сибири не нужно никому. Нам нужно качественное изменение жизни людей, которые здесь живут, работают и приносят прибыль нашей стране. Что касается подписанной сегодня экологической Хартии, то для нас это важный документ, не только потому, что мы соблюдаем все стандарты, прописанные в ней, потому что мы хотим, чтобы и другие предприятия края и Российской федерации также присоединялись к этой хартии, были открытыми и решали экологические проблемы. Мы открыты для диалога со всеми предприятиями. Сибирь нельзя развивать отдельно от всей страны».

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Эксперты сошлись во мнении, что для всех экономических субъектов страны и региона важным является совместный вклад в экологию. По словам Безденежных, использование 80-летнего опыта компании, собственных разработок и зарубежного опыта позволяют «Норникелю» модернизировать производство и становиться экологичнее.

Что касается образовательных проектов, направленных на решение экологических вопросов, то в 20 апреля на базе Сибирского федерального университета состоится открытие новейшего научно-технологического центра.