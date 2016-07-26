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На КЭФ-2017 эксперты обсудили судьбу региональной экономики
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На КЭФ-2017 эксперты обсудили судьбу региональной экономики

20 апреля 15:19
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Сегодня в рамках Красноярского экономического форума-2017 в Конгресс-холле СФУ состоялось основное пленарное заседание конгресса «Сибирский плацдарм: время новых решений». Эксперты университета, чиновники федерального уровня и представители крупнейших предприятий страны обсудили вопросы развития региона в долгосрочной перспективе, проблемы экологии и подготовки новых кадров на базе региона.

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края, президент СФУ Александр Усс отметил, что в нынешних экономических реалиях нужны не периодические идеи по развитию региона, а конкретный план, который будет из года в год претворяться в жизнь.

«Как вы знаете, именно Красноярский край — центр, с которого начались дискуссии о необходимости нового освоения Сибири. Мы очень довольны, что в свое время президент страны определил „Сибирский вектор“ как главное направление развития страны. Я уверен, что Красноярский экономический форум будет площадкой, где мы будем говорить и предлагать все, что касается развития Сибири. С моей точки зрения, одной из важнейших составляющих российского движения на Восток является необходимость активного флагманского участия наших крупных сырьевых компаний во взаимодействии с другими отраслями экономики для того, чтобы обеспечить общий подъем».

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В своем вступительном слове губернатор края Виктор Толоконский поблагодарил СФУ за организацию и подготовку мероприятия и добавил, что конференция позволяет серьезно обогатить программу КЭФа и дополнить повестку важными дискуссиями о развитии Сибири и Арктики.

Вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных затронула тему освоения Арктики и добавила, что на данном этапе необходимо выработать первоочередные критерии по этому вопросу.

«Просто освоение Арктики и Сибири не нужно никому. Нам нужно качественное изменение жизни людей, которые здесь живут, работают и приносят прибыль нашей стране. Что касается подписанной сегодня экологической Хартии, то для нас это важный документ, не только потому, что мы соблюдаем все стандарты, прописанные в ней, потому что мы хотим, чтобы и другие предприятия края и Российской федерации также присоединялись к этой хартии, были открытыми и решали экологические проблемы. Мы открыты для диалога со всеми предприятиями. Сибирь нельзя развивать отдельно от всей страны».

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Эксперты сошлись во мнении, что для всех экономических субъектов страны и региона важным является совместный вклад в экологию. По словам Безденежных, использование 80-летнего опыта компании, собственных разработок и зарубежного опыта позволяют «Норникелю» модернизировать производство и становиться экологичнее.

Что касается образовательных проектов, направленных на решение экологических вопросов, то в 20 апреля на базе Сибирского федерального университета состоится открытие новейшего научно-технологического центра.

«Я думаю, что роль СФУ в развитии региона самая активная. В нас видят серьезных экспертов, драйверов социально-экономического развития. Я уверен, что те, кто учатся в нашем университете и заканчивают его, на 90 % останутся работать в регионе», — пояснил ректор СФУ Евгений Ваганов.

Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
Председатель Законодательного Собрания Красноярского края
Толоконский Виктор Александрович
Толоконский Виктор Александрович
Губернатор Красноярского края
Ваганов Евгений Александрович
Ваганов Евгений Александрович
Ректор Сибирского федерального университета

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