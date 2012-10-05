Педагог из Ачинска стала лучшей на фестивале инклюзивных практик

Учитель начальных классов из ачинской школы № 5 Елена Карагаева стала победительницей Всероссийского пилотного фестиваля лучших инклюзивных практик.

Фестиваль прошел в Москве с 12 по 14 апреля. Своим опытом поделились педагоги из 15 регионов России. Среди них были и представители Красноярского края — учитель начальных классов средней школы № 5 Ачинска Елена Карагаева и начальник управления образования Дзержинского района Светлана Чеусова.

В ходе мероприятия педагоги-победители региональных конкурсов поделились опытом обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и представили успешную практику инклюзивного образования в своем регионе.

Помимо участия в фестивале, свой опыт Елена Карагаева показала и на Московском международном салоне образования в числе представителей 7 учреждений РФ. В мероприятии участвовали не только директора, педагоги и психологи лучших инклюзивных школ страны, но и иностранные гости и эксперты.

На официальной церемонии награждения Елена Карагаева получила диплом первой степени фестиваля за работу с детьми с ОВЗ в классе инклюзивного образования. Светлана Чеусова стала лауреатом фестиваля, представив практику организации мобильной лекотеки (форма дошкольного образования, которая подразумевает регулярные занятия с логопедом, дефектологом, психологом, причем обучение ведется в форме игры) на базе детского сада. Ачинская школа № 5 получила сертификат почетного члена ассоциации инклюзивных школ.

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«Не имеет значения, сколько в школе психологов и дефектологов, ключевой фигурой в инклюзии всегда остается учитель. Поэтому инклюзия начинается с урока, с класса, с педагога», — заявила модератор Московского международного салона образования Светлана Алехина.

Отметим, что победа представителей Красноярского края стала возможной благодаря системной работе по развитию инклюзивного образования в крае, тесному взаимодействию между некоммерческими организациями и краевым правительством в реализации инклюзивного образования, а также поддержки конкурсантов на всех этапах работы.