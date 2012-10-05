Бюджетные путешествия и легенды хоккея: познавательная пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 21 апреля.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу красноярцев ожидает переменная облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днем поднимется до 6 °C. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

Сегодня продолжится Красноярский экономический форум. После молодежной программы, рассмотренной накануне, 21 апреля стартует основная повестка, посвященная обсуждению стратегических направлений развития России на ближайшее десятилетие, а также внедрению современных управленческих технологий.

Культурно-деловой центр «Особняк» (Каратанова, 11) в честь десятилетия приглашает на бесплатную пешеходную экскурсию «История Красноярска: знаменитые Крутовские». Участники пройдут по историческому кварталу, познакомятся с местами, с которыми так или иначе связаны судьбы семьи Крутовских. Финальной точкой будет посещение здания-памятника регионального значения «Усадьба в стиле русского классицизма XIX века. Дом Крутовских». Начало в 16 часов, регистрация обязательна, справки по телефону: (391) 2-125-175.

Долгие годы дом принадлежал семье Крутовских, затем в XX веке братья Крутовские сдавали его под первые в Красноярске музей и публичную библиотеку. В советские годы в нём находились коммунальные квартиры. К началу двухтысячных дом не ремонтировался 60 лет. Из памятника культуры и архитектуры жильцов расселили. Сейчас в нем разместился культурно-деловой центр «Особняк».

Молодежный центр «Веста» (Транзитная, 52) приглашает детей и родителей отправиться в увлекательное путешествие и разгадать тайны Зеленой планеты вместе с героями сказки «Щенячий патруль» (3+). В увлекательной игровой форме гости праздника будут изучать растения, учиться выращивать цветы и узнают, насколько разнообразен и необычен мир растений и как важно бережно относиться к нашей природе. Семейный эко-праздник начнется в 18:00. Участие бесплатное, по предварительной записи по телефону (391) 235-53-43 или в официальной группе «ВКонтакте».

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С 18:30 до 22:00 красноярцев приглашают на библионочь в Музей-усадьба Г.В. Юдина. Тема: «На (ино)странных берегах». Одним из основных мероприятий станет квест «Вокруг света за 80 дней». К тому же будет работать лекторий «Другие берега» — это три встречи с красноярскими путешественниками, которые расскажут о своём опыте перемещений по миру и родной стране и поделятся лайфхаками о том, как путешествовать интересно и бюджетно. Подробная программа тут. Билет — 100 рублей.

Спортивный комплекс «Арена. Север» приглашает на благотворительный матч «Легенды хоккея». Участниками матча станут представители власти, бизнеса, руководители спортивной отрасли, выдающиеся спортсмены. Ожидается, что на лед выйдут прославленные советские и российские хоккеисты из клуба «Легенды хоккея» во главе с двукратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира Александром Кожевниковым.

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Также зрители увидят олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира Сергея Шепелева, олимпийского чемпиона, чемпиона мира Вячеслава Буцаева, олимпийского чемпиона, чемпиона мира Михаила Васильева и других. Все вырученные средства будут направлены в Красноярскую региональную общественную организацию родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца». Начало матча в 19:30.

Еще одна Библионочь пройдет в Краевой библиотеке (18+). Тема «Сибирская ярмарка» связана со 195-летием Енисейской губернии. В библиотеке с 19:00 до 2:00 будут работать более 20 площадок с мастер-классами по сибирским ремеслам, выставками, книжной торговлей, спектаклями, ролевыми историческими играми, фотозонами.