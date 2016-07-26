«Свидетелей Иеговы» с тысячами последователей в Красноярске признали экстремистами

Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Таким образом были удовлетворены исковые требования Минюста РФ, который и обратился в суд в марте этого года, указав в своем иске на выявленные в ходе внеплановой проверки различные нарушения в работе организации, в том числе федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Как уточняет ТАСС, 20 апреля суд огласил лишь резолютивную часть решения, полный текст которого выдадут сторонам на руки в течение пяти суток. В решении суд указал о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений «Свидетелей Иеговы» на территории страны. Имущество организации суд обратил в доход государства.

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В самой организации уже заявили, что будут обжаловать решение в апелляционную инстанцию Верховного суда РФ. Пока решение суда не вступило в законную силу. Если организация все же обжалует его, то в силу оно вступит с момента оглашения апелляционного постановления. В противном случае — через 30 суток.

Как рассказал Newslab.ru один из представителей красноярского отделения запрещенных «Свидетелей Иеговы», в столице края в настоящий момент насчитывается около 2 тысяч человек, состоящих в этой религиозной организации. А в городах и селах региона — около 6 тысяч человек. К новости они отнеслись «с печалью».

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