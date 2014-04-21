Призывник ударил сослуживца за отказ мыть полы и отправился в дисбат

За сломанную челюсть отказавшегося мыть пол сослуживца призывника из Красноярского края приговорили к году дисбата. Как рассказали в пресс-службе краевого гарнизонного военного суда, инцидент произошел после новогодних праздников — в начале января этого года. Часть и район, где это произошло, в суде не разглашают.

Военнослужащий ударил кулаком в грудь и лицо сослуживца, который отказался по его требованию помыть полы в казарме. В результате последний получил перелом нижней челюсти. Потасовка происходила в помещении туалета воинской части, на глазах у других военнослужащих. По данным пресс-службы суда, своими действиями избивавший хотел «показать свое мнимое превосходство, унизить честь и личное достоинство потерпевшего».

20 апреля суд признал его виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью и назначил наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части в течение одного года.

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Отметим, дисциплинарный батальон — это специальное формирование, в котором отбывают наказание осужденные за уголовные преступления в период прохождения военной службы военнослужащие. Срок службы в дисбате не засчитывается в общий срок действительной военной службы — после отбытия наказания военнослужащего направляют в регулярные войска дослуживать срок, который ему оставался до осуждения.