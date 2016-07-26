Жителей удаленных поселков Красноярского края обеспечат связью и интернетом

Сегодня, 21 апреля, на площадке Красноярского экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Красноярского края и группой компаний «Искра».

В нем были обозначены намерения сторон в области развития связи и реализации краевых программ. Основным направлением совместной работы станет развитие телекоммуникационной инфраструктуры в удаленной сельской местности и устранению цифрового неравенства, а также взаимодействие в рамках Универсиады. Документ подписали премьер-министр края Виктор Томенко и генеральный директор ГК «Искра» Андрей Ромулов.

Группа компаний «Искра» предложила решение, которое позволит развернуть телекоммуникационную инфраструктуру в удаленных населенных пунктах Красноярского края с использованием спутниковой связи и технологии коллективного доступа. Это позволит обеспечить низкую стоимость подключения и высокое качество соединения, а частно-государственное партнерство станет инструментом повышения эффективности бюджетных расходов. Техническим решением реализации проекта станет технология коллективного доступа, уже опробованная более чем в семистах населенных пунктах по всей стране.

К базовой станции с выделенным спутниковым каналом по Wi-Fi могут подключиться до 75 домохозяйств. При этом абонентам будет предложена гибкая тарифная система и круглосуточная техническая поддержка.

Как отметил Виктор Томенко, с учетом удаленности многих населенных пунктов края важно обеспечить жителям равный доступ к современным услугам связи. В свою очередь Андрей Ромулов заявил, что в данном проекте у правительства и компании сонаправленные цели.

«Технологии сотовой связи не ориентированы на маленькую плотность населения, наша же технология позволяет с минимальными вложениями в инфраструктуру дать доступ в интернет даже в самых удаленных населенных пунктах», — отметил Андрей Ромулов.

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Другим направлением сотрудничества, закреплённым в соглашении, станет совместная работа в рамках Зимней универсиады-2019. Группа компаний «Искра» готова предоставить мощности своего центра обработки данных Data Pool для бесперебойного функционирования информационной системы Всемирной зимней Универсиады. ЦОД сертифицирован по международным стандартам качества, защищен от несанкционированного доступа к информации и гарантирует высокую надежность и непрерывность работы. Эти мощности могут быть использованы для хранения данных о проданных билетах или записей с камер видеонаблюдения на объектах.

Кроме того, в соглашении обозначены планы по развитию всего информационно-телекоммуникационного комплекса Универсиады, включая прокладку новых волоконно-оптических линий передачи данных и развития системы радиосвязи.